Lihaveiste pidajad asustavad ääremaad ja loovad suhteid

Peremees Targo Pikkmets on atesteeritud loomakasvatuskonsulent, kes on spetsialiseerunud lihaveisekasvatusele ja on heledakarvalistest ligemale tonni kaaluvatest šaroleedest vaimustuses seda enam, et ta osales suvel Rootsis selle tõu kasvatajate maailmakongressil.