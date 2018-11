Hotellides tasuta ööbida armastav parandamatu saripettur pandi vangi

Noormees tundis end väga hästi. Isuga vitsutas ta hotelli restoranis, loputades hea ja parema alla baarist tellitud alkoholiga. Mõnuga pahvis lõõgastuja seal saadaval olnud sigarette.

Suvitaja ööbis majutuskohas tänavu 2. – 4. juulini. 276eurose hotelliarve ning 45 euro ja 25 sendi suuruse restorani- ja baariarve jättis ta tasumata.

Läinud nädalavahetusel jõustunud otsusega mõistis Pärnu maakohus kokkuleppemenetluses 27aastase Ulmastu aastaks vanglamüüride taha. Noormees istub türmis 18. oktoobrist, mil politsei ta kinni nabis. Juba samal päeval langetas kohus kiirmenetluse korras otsuse.

„Arvestades varasemat karistatust on näha, et mees jätkas samade kuritegudega praktiliselt kohe pärast vabanemist,“ lausus prokurör Marika Salmistu. „Seepärast ei olnudki võimalik kokku leppida väiksemas karistuses kui seda on ühe aasta pikkune vangistus.“

Tõepoolest, korduvalt kriminaalkorras karistatud Ulmastu puhul on tegemist staažika majutuskohtades tasuta ööbijaga.

Nii mõistis kohuski noormehe süüdi kelmuses, mille on pannud toime inimene, kes on varem korda saatnud varguse, röövimise, omastamise, kelmuse, väljapressimise või muu selletaolise kuriteo.

Salmistu sõnutsi põhjendas Ulmastu Rannahotelli väisamist sellega, et tal ei olnud kuhugi mujale minna. „Kuivõrd see tõele vastab, teab ainult tema ise,“ tõdes prokurör.

Pärnu Postimees kirjutas samast saripetturist viimati tänavu 13. juulil. Siis oli Ulmastu ööbinud vastu 3. juulit Pärnu Rannastaadioni hostelis, olles teinud Booking.com-i kaudu broneeringu Magnus Tammiku nime all. Niisiis oli sariööbija võtnud hostelitoa ajal, kui tal kehtis broneering Rannahotellis.

Rannastaadioni hosteli administraatorile arve maksmise asemel hakkas mees oma taskuid kobama. Ta ütles, et jättis rahakoti autosse, millega talle hommikul järele tullakse. Järgmisel päeval lahkus mees aga arvet tasumata.

Rannastaadion pani kelmi foto ja juhtunu kirjelduse „Märgatud24 Pärnus“ Facebooki lehele. Õige pea hakkas laekuma vihjeid ettevõtetelt, mida sama mees oli samuti tüssanud.

Ainult nime järgi on Risto Ulmastut raske tuvastada: ta esitab oma foto, kuid teise inimese nimega võltsitud ID-kaardi. FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Kolm aastat tagasi vahistati sama isik Vintsi hostelis. Rannastaadioniga võtsid ühendust veel jahtklubi külalistemaja, Villa Wesset ja Tervise Paradiis. Pärnu politseijaoskonna vanemkomissar Kristiina Hallimäe ütles tookord, et politseile on teada viis juhtumit, kus end vale nimega tutvustanud mees on ööbinud Pärnu hotellides ja jätnud arve tasumata.

Vintsi hosteli juhataja Randel Vuks rääkis suvel toimetusele, et ainult nime järgi on Ulmastut raske tuvastada: ta esitab oma foto, kuid teise inimese nimega võltsitud ID-kaardi. Niisiis on pätile jälile jõudmiseks olnud vajalik teda näo järgi tuvastada.

Ulmastu pole piirdunud ainult hotellides ööbimisega. Näiteks mulluse kohtulahendi kohaselt võttis ta ühes kaasosalisega Pärnu ja Tartu majutuskohast lahkudes kaasa sisustusegi. Näiteks suvepealinna juuniorsviidist, mille eest nad jätsid maksmata niigi üle 700eurose arve, võtsid pätid kaasa pea 2000 euro eest vara: laualambi, lauamängu, muusikakeskuse, minibaari sisu ja isegi vaiba.

Ülikoolilinna hotellis langesid saagiks näiteks laiekraanteleviisor, audiosüsteem ja kimp kunstlilli. Sealgi ei jäänud alkohol minibaari.