Vanalinna kooli õpilased alustasid rahvusvahelist koostööd

16.–19. oktoobrini kestnud kohtumiselt võtsid õpilased kaasa meeskonnatöö, võõrkeeles suhtlemise, ideede väljamõtlemise ja esitlemise ja neile toetajate leidmise kogemuse. Talving, kes ühtlasi on inglise keele õpetaja, kinnitas, et projektis osalevad õpilased on muutunud tundides lausa suurepäraseks suhtlejaks, kes oma arvamust väga selgesti ja põhjendatult võõrkeeles avaldavad.

Õpilased tunnistasid, et DigiYouth on pannud neid teistmoodi mõtlema ja andnud palju julgust. “Kui midagi teha, midagi ette võtta, midagi luua, peaks selle eesmärk olema see, et miski seeläbi paremaks saaks,” seletas inglise keele õpetaja. Nüüd alustavad moodustunud rahvusvahelised õpilasmeeskonnad kaugtööd oma toote või teenuse elluviimiseks. Järgmine ametlik kohtumine kõigi osalejatega tuleb mais Gotlandil.