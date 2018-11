Klubi on alustanud tööd, et nimetada järgmine peatreener ametisse novembris.

Vapruse juhatuse esimehe Jaak Roossoni selgituse kohaselt oli klubil Zelinskiga kehtiv tööleping, kuid seda oldi valmis enne tähtaega lõpetama, et treener saaks vastu võtta huvitava ülesande töötada treenerina välisklubis. „Täname Indrekut tehtud töö eest klubi esindusmeeskonna peatreenerina. Mul on Indreku edusammude üle hea meel. Soovin talle edu uues ametis!” lausus Roosson.