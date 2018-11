Kursi koolkonna sünnipäevanäitus jõuab Pärnu

Kursi koolkonna asutasid 1988. aasta kevadel Albert Gulk, Peeter Allik, Ilmar Kruusamäe ja Priit Pangsepp. Aastate jooksul lisandusid neile Marko Mäetamm, Reiu Tüür, Imat Suumann, Külli Suitso ja Priit Pajos. Sel kevadel täitus koolkonnal 30 aastat – seega on nad vanim tegutsev kunstnikerühmitus Eestis.

Kursi koolkonna looming on jõudnud paljudesse kunstimuuseumidesse ja erakogudesse nii Eestis kui mujal maailmas. Nad on tutvustanud loomingut suurte ühisnäitustena näiteks Itaalias (Veneetsia, 2007), Ameerika Ühendriikides (New York, 2010), Lõuna-Koreas (Soul, 1996) ja lähiriikides Soomes, Norras, Lätis, Leedus.