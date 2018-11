Perearstid: Me ei saada patsiente EMOsse niisama

Tõstamaa tervisekeskuse perearst ja ka EMOs valveid tegev Madis Veskimägi ja Ülejõe tervisekeskuse tohter Aima Olvik ei nõustu väitega, nagu saadaksid nemad või teised arstid patsiente kergel käel erakorralisse vastuvõttu. “Inimesel pea lõhub, süda peksab, silme ees on täpid, minestustunne, külmavärinad. Selle kõige taga võib olla tõesti üksnes nohu, algav põskkoopapõletik, kuid ka ajuverejooks. Sellisel juhul on targem inimest pigem rohkem uurida. Ja kui pärast EMOs tehakse kõik vajalikud uuringud ja selgub, et ei olegi midagi, ainult nohu, pole see põhjendamatu. Hakata siis rääkima, et kõigest nohu ja perearst ilmaasjata saatis, on ausalt öelda märk tõsisest ebakollegiaalsusest,” avaldas Veskimägi. Lisades, et tagantjäreletarkus on, teadagi, täppisteadus.