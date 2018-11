Kogukond soovib väärikast koolihoonest kruusakaevurid eemal hoida ning ootab ettevõtjat, kes sellele uue elu annaks

Õhk oli emotsioonidest paks. Kohal olid kunagised õpilased, õpetajad ja need külaelanikud, kes selles koolis ei õppinud, vaid käisid hoopis seal toimetanud baaris või kinos ja soovivad, et küla ajalugu säiliks. Samuti need, kes ei soovi, et nende naabrusesse järjekordne kruusakaevandus tekiks. “Olen siin koolis käinud, minu poeg on käinud, lapselapsed, isa, onu. Muidugi on emotsionaalne side ja tahame, et maja säiliks,” lausus Krista, kes istus üle pika aja jälle klassiruumis, kust omal ajal algas tema haridustee. “Mina olen väikese poisina siin karjääri nõlvadel võsa raiunud. Siin oli väga vinge suusarada kunagi,” meenutas üks kohaletulnu.