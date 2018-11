Sel nädalal pärnumaalaste ette jõudnud uue dokumentaalfilmi rattaässadest “Mäed, mida polnud” taga seisavadki peaasjalikult Pärnumaa spordimehed: siitkandist pärit ja ise ka rattasporti teinud režissöörile Ivar Jurtšenkole tundus Vändra ja Vihtra lauskmaalt pärit kahe noore mehe tulemusi vaadates juba varakult, et nad on kuidagi teistmoodi. Peas käis klõks, et siit võib midagi tulla ja peaks hakkama nende erilisi ja argiseid hetki salvestama.