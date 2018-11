Sindi ja Lihula õpilased pääsevad kodukandi tööandjate köögipoolele

Sindi gümnaasiumi õpetaja Kristi Suppi sõnutsi on karjääriretked noortele inspiratsioon. “10. klassi õpilane ei pruugi veel ise tajuda, kuivõrd vajalik on viia end kurssi ettevõtlusega, näha eri ettevõtteid ja hakata mõtlema tulevikule,” selgitas Suppi. Lihula koolist haaratakse kaasa kaheksandikud.

Karjääriretked toimuvad juba neljandat aastat. Eelmisel aastal tegi KredEx õpilaste seal küsitluse, millest selgus, et üle poole vastanutest polnud kunagi käinud üheski firmas ekskursioonil. See tähendab, et üle poolel õpilastest on karjääriretkedel tööeluga kokkupuutumine eriti oluline, kuna just tänapäeva ettevõtted annavad noortele tulevikus tööd. “Kindlasti on ka ettevõtetele projektis osalemine tulevikku vaatav tegevus, sest üle 90 protsendi õpilastest jääb ettevõtete külastusi hea sõnaga meenutama,” lisas KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver.