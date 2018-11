„Lugusid ja ideid tuleb kui oavarrest ja kuna on olemas bänd, kes neid esitada soovib, peaks selle oavarre koos kaunadega auku lükkama ja tühjaks raputama,“ rääkis ansambli asutajaliige ja helilooja Rainer Jancis, kes ütles Postimehe intervjuus, et praegu toimib Metro Luminal „õlitatult“ ja kõik läheb „nagu lepase reega“. „Rollid on kuidagi väga õigesti jaotunud ja tundub, et kõik sujub ja on harmooniline,“ kinnitas ta.

„Oleme mõistnud, et ansambli eksisteerimine on paljudele oluline. Hea on teha asja, mis on kellelegi vajalik, mitte niisama oma lõbuks,“ lisas kitarrist, kelle sõnutsi on pikad loomingulised pausid kujunenud aastate jooksul just seetõttu, et koguda mõtteid ja leida inspiratsiooni. „Metro Luminal on kogu oma tegevuse jooksul tegutsenud ikka vaid siis, kui midagi on öelda.“