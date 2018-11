Toivo Nikopensius: Panime Gotlandil hooajale väärika punkti

Milliste eesmärkidega läksid Paikuse motomehed aasta kõige karmimale katsumusele?

Gotlandi krossi eripära on see, et sõidu käigus pole võimalik aru saada, millisel kohal parasjagu oled. Minu stardigrupis tuiskas rajale pisut üle 1000 sõitja. Esimene eesmärk oli liidrite hulgas rajale pääseda ja ummikuid vältida, seejärel tuli sõidurütm leida ja jõuvarusid õigesti hinnata, et jaksu lõpuni jätkuks. Olin seadnud sihiks kolme tunniga kirja saada kuus 22 kilomeetri pikkust ringi ja selle ülesandega sain taas hakkama.