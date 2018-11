Heino Põldvee: Lõpp kella keeramisele!

Teatavasti on meie kellaaeg seotud Päikese asendiga taevas. Kui Päike on lõunakaarel, siis on õige (vööndi)aeg 12.00. Kunagi keegi “tarkpea” avastas, et kui kella keerata tundedasi, saavutame suure kokkuhoiu ja jõukus kasvab.