Ajakirjanikud otse-eetris: kolmas sild on kogu aeg unistus olnud

Sel nädalal ilmus Pärnu Postimehes intervjuu abilinnapea Siim Suursillaga ja sillaekspert Elmo Rohelsaarega. Neist vestlustest tuli välja, et Kesklinna sild on praeguseks küllaltki halvas seisukorras ja vajab juba lähiajal remonti.

Silla alt läbi käies näevad kõik, et roostet on konstruktsioonides üksjagu. Kuigi see ei pruugi midagi hullu tähendada, on spetsialistid leidnud, et asjad võiksid paremini olla.

“Suursild märkis, et remonti on pidevalt edasi lükatud. Ma arvan, et küsimus tekibki, miks seda edasi on lükatud. Võib-olla selle kolmanda silla unistuse pärast,” leidis Kalme.

“Kolmas sild on kogu aeg unistus olnud: ükskõik millise eelmise linnapea käest ei küsi, kõik möönavad, et jah, sillast räägiti tema ametiajal, ka siis tehti mingisuguseid ettevalmistustöid,” jutustas Vilgats.

Vilgatsi hiljutisest vestlusest majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga selgus, et tõepoolest oleks sillaehituseks võimalik saada raha Euroopa Liidult, kuid seda linnakeskkonna arendamiseks. Uue silla ehituse puhul tähendaks see, et senine Kesklinna sild jääks vaid ühistranspordi ja jalakäijate sillaks.