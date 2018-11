Lääne päästekeskus tunnustas tublisid vabatahtlikke

Ruhnu vabatahtlik päästekomando sai alguse Pärnust 100 kilomeetri kaugusel. Samuti on priitahtlikud edukalt käivitanud Ruhnu vabatahtliku päästekomando tegevuse, seda kõike kaugel meretagusel saarel. Nüüdseks on nimekirjas üheksa liiget ja kõik on aktiivselt osalenud vabatahtliku päästja koolitusel.