Raeküla koolis rakendatakse projektiõpet

Õppeaasta jooksul tehakse viis aineteülest projekti. Põhiteema on loodus, millesse on lõimitud kõik ülejäänud õppeained. Esimene projekt jäi septembrisse ja teema oli sügis. “Tehti pilte kaunitest sügishetkedest,” tutvustas klassiõpetaja projekti sisu. Vahvad ülesvõtted riputati näitusena üles Lembitu tänava õppehoonesse. Algatati ka traditsioon istutada sügisel lillesibulaid, et siis kevadel hoovis silmailu oleks.