Endlas esietendub pärnakate rahvusvaheline tantsulavastus

“Alustasime lavastusprotsessi, küsides, mis paneb meid liikuma, mis meid motiveerib, mis meid juhib,” selgitas Roosna. “Liikumine on ainuke asi, mida tegelikult teeme. Küsimus on, kui palju sellest on teadlik, teadvustatud, suunatud ja kontrollitud? Kui palju juhime iseennast? Tegemist on ajatu küsimusega vabast tahtest.”