Sepo Seeman: Ma ei kujuta ette, kuidas ma Pärnu kontserdimajas lendan

“Ma olen täpselt selline Karlsson, nagu ta olema peab,” ütleb kindlameelseks propelleripoisiks kehastuv Seeman. “Ennast ma selles rollis ehk ei leia, sest ma pole mässaja. Sestap ongi toredam sel ajal kellekski teiseks kehastuda. See teebki protsessi imeliseks.” Näitleja sõnutsi on meis kõigis peidus Karlsson, mis tänapäeva ühiskonnas ja ehk vananemise tulemuselgi on ununenud.

Lavastaja Mäeots kinnitab, et Estonia etendus on täpselt niisugune, nagu olema peab. “Seal on üks tore ja end veidi üksikuna tundev poiss, keda kutsutakse Väikevennaks. Seal jaurab Majasokk, hiilivad pätid Fille ja Rulle, seal tehakse muumiat ja muidugi lennatakse Vaasalinna katuste kohal. See on lugu poisist, kes igatseb ellu midagi või kedagi erilist ja ta saabki maailma parima Karlssoni,” kirjeldab muusikali lavastaja.

Suurima pöörde on muusikalis teinud kunstnik Iir Hermeliin, kes on traditsioonilise ühe traksi ja paksukese torumehe tüüpi lõbusa selli karakterit laiendanud, tuues sisse nüüdisaegseid elemente, sealhulgas linateose “Kariibi mere piraadid” tegelase Jack Sparrow'. “Iir Hermeliin on lasknud ideedel vabalt voolata, loomulikult üllatavad massiivsed lavakujunduselemendid,” märgib Seeman.