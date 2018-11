Kalev Vilgats: Rohkem selgust

Pärnus näikse linnavolikogu esimees Andres Metsoja olevat otsustanud, et vähemalt uuringutega võiks edasi minna. Rohkem selgust on alati parem kui vähe. Pealegi ei saa jätta pooleli linnavolinike harimist. Seetõttu tulebki 29. novembri istungile õiguskantsler, kes peab veel kord üle ja lahti rääkima eriplaneeringuga seonduva. Need õppetunnid ei ­tekita lisakulu, sest ametnike tööülesanne ongi selgitada selgusetut valijate esindajatele. Tõsi, osa volinikke on vähemalt kuluaarivestlustes öelnud, et nemad jah-sõna ei anna, muutugu Liivi lahte suunatav läbi töötatud vesi kas või limonaadiks.