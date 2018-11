Galerii: Kursi koolkond avas Endlas aastapäevanäituse

Kursi koolkonna looming on jõudnud paljudesse kunstimuuseumidesse ja erakogudesse nii Eestis kui mujal maailmas. Nad on tutvustanud oma loomingut suurte ühisnäitustena näiteks Itaalias (Veneetsia, 2007), Ameerika Ühendriikides (New York, 2010), Lõuna-Koreas (Seoul, 1996) ning lähiriikides Soomes, Norras, Lätis, Leedus ja mujalgi.