Teine väljaselgitamist vajav küsimus on seotud Natura aladega: kas tehase siiakanti rajamine võib üleüldse kõne alla tulla? “Meil pole muidu mõtet rääkida kohaliku tasandi ega riigi eri­planeeringust, kui me ei suuda selgeks teha, kas see on teostatav nii, et keskkonna seisund on võimalik säilitada,” märkis Metsoja.