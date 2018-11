Kuidas Pärnu linnaisad asja seletawad. “Mis Teie arwate, mispärast supeluswõõraste arv Pärnus iga aastaga ikka wähemaks jääb? Küll wist ikka see “Waldhofi” solgiwesi selles ka palju süüdi on?” “Mis Teie nüüd räägite! “Waldhofil” ei ole selle juures kõige wähematki süüd. Supeluswõõraid ei tule sellepärast, et Pärnu sibulad liiga kallid on!” Sarjaja nr 6, 1912.

Est-For Invest OÜ tselluloositehase projekti eestvedajad põhjendasid läinud nädalal kavatsuse panekut ülemisse laualaekasse sellega, et oodatakse investeerimiskeskkonna paranemist. Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja on lubanud tselluloositehase rajamise võimalikkust Pärnumaal lasta edasi uurida. Volikogu ette tuleb juriidika poolelt selgitusi andma õiguskantsler ja teine selgitamist vajav küsimus on seotud Natura kaitsealade võrgustikuga: kas tselluloositehase rajamine võiks Pärnumaal kunagi üldse kõne alla tulla?