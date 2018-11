Rääma kooli õpilaste projekt pääses ettevõtlikkuskonkursi finaali

“Ettevõtlikud nutimunad” on perekondlik nutiõhtu, mille eesmärk on veeta lõbus ja mänguline õhtu pere seltsis, pannes nutikuse proovile.

“Tegemist on üritusega, mis toob vähemalt ühel õhtul aastas kokku Pärnumaa pered. Perekonna ehk tiimi suurus on 2–5 liiget. Idee uudsus peitub selles, et muna õpetab kana ja kana õpetab muna: tänapäeva tehnoloogia virvarris on oluline, et eri põlvkonnad perekonnas või suguvõsas mõistavad olukordi ja mõisteid sarnaselt,” rääkis konkursi projekti konsultant Epp Alatalu.