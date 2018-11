Kuni armastad, oled elus

„Elu ja armastus“ on Eesti kirjandusvaramusse kuuluv teos, mida on nimetatud veel Tammsaare armastuse evangeeliumiks: sõna armastus esineb seal üle 300 korra!

“On, nagu levitaks iga tegelane eri õhkkonda enese ümber, mis ei segune teoses ühtlaseks tajumuseks,” kirjutas Friedebert Tuglas omaaegses arvustuses. Ja tegi järelduse, et lõpptulemusena osutuvad romaani kõik tegelased vastastikku võõrkehaks. See võõritus on Kiviräha draamas Tammsaare romaani järgi rõhutatult esil ja just selle kaudu kõnetab Irma ja Rudolfi lugu tänapäeva vaatajat, kajades praeguses ajas kaasa.