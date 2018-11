Urmas Hännile: Ma ei pea midagi käsi-pikal-riigikogulasest

Riigikogu esimehe Eiki Nestori väide, et valija on riigikogu liikme tööandja ei pea paika, sest nende vahel pole mingit kokkulepet, mis sätestaks töövõtja palga ja muud hüved. Töövõtja on need omatahtsi kehtestanud.

Riigikogus taas teemaks upitatud parlamendiliikme kuluhüvitised panevad muigega meenutama riigikogu esi­mehe Eiki Nestori väidet, et “riigikogu liikme tööandja on valija”. Kui see on tõesti nii, nagu meie parlamendi juhataja kolme aasta eest Virumaa Teatajale antud usutluses tõdes, on minul tööandjana kohe küsimus: mida on kõrgemaist riigiteenistujaist (vt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadust) koosneval riigikogul oma palkade ja hüvitiste kallal sahmerdada?