Politseioperatsiooniga peeti kinni leedukas, keda kahtlustatakse Pärnus toime pandud autovargustes

Sündmused said alguse täna öösel kella poole kolme paiku, kui politseile teatati Tartus Pääsukese tänaval hoovis askeldavast kahest kahtlasest mehest. Elanik arvas, et tegu võib olla autovarastega.

Nähes lähenevat politseipatrulli, põgenesid kaks meest sündmuskohalt. Kohapeal selgus, et BMWd nad käima ei saanud. Küll oli enne seda Kungla tänaval kurjategijatel õnnestunud pikendada autovõtme signaali nii, et Honda CR-V käivitus. Töötava mootoriga Honda seisis sadakond meetrit eemal algsest parkimiskohast ja oli valmis pandud ärasõiduks. Politsei sekkumise järel jäid mõlemad autod varastamata.

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman ütles, et kohe käivitati politseioperatsioon, tabamaks sündmuskohalt põgenenud kaht tumedates riietes ja nägu varjanud isikut. Kella 5.30 ajal märkas üks politseiekipaažidest Tartus Rebase tänaval Emajõe lähistel kaht jalgsi liikunud meest, keda oli alust seostada autovargustega.

Seni kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et samad isikud on seotud hiljuti Pärnus toime pandud sõidukivargustega.