Reformierakond on palunud inimestel mitmesugustel eakate üritustel eri teemade seas ära märkida neile olulisim. Valikus on näiteks riigi maksusüsteem, pensionikasv, arstiabi kättesaadavus või eestikeelne haridus. Kõik aktuaalsed teemad, ent eakatele joonistub konkurentsitult tähtsaimana välja senisest kättesaadavama arstiabi vajadus ehk eriarstide järjekordade probleem. Samale järeldusele jõudis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut äsjases erakondade valimislubaduste uuringus, kui selgus, et ravijärjekordade lühendamise lubadust toetas 99 protsenti vastanutest.