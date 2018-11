Kiri, mida uudislugu põgusalt refereerib, ei ole ainus, mis puudutab Audru ringrajalt levivat müra. Kirjavahetust on peetud tänavu kevadest saadik. Näiteks mai viimasel päeval Pärnu linnapeale saadetud kirjas soovib õiguskantsler teada, kas Audru ringraja detailplaneeringut on järgitud ja selles ette nähtud müratõkked rajatud, ja kui ei ole, siis mida on ette võetud olukorra lahendamiseks. Küsitakse sedagi, et kuna häirida võib normi piiressegi jääv müra, siis kas ja mida on ette võetud mürataseme vähendamiseks. Kevadisele kirjale oodati vastust 20. juuniks.