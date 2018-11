Andrei Korobeinik kandideerib Tallinnas

Vikerraadio otsestuudios ütles Korobeinik, et talle on kõige olulisem programm, millega valimistele minnakse. “On terve rida ettepanekuid, mida Reformierakond ei olnud nõus vastu võtma, kuid Keskerakonna programmis leiavad kajastust,” rääkis Korobeinik. Talle on tähtsad nii majandus kui isikuvabadused. Sotsiaalmaksu lagi, mille eest Reformierakond seisis kaheksa aasta eest, on nüüd Keskerakonna agendas.