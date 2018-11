Rääma koolis löödi nutikabelahinguid

Kabeturniirid on Rääma koolis kujunenud traditsiooniks, aasta jooksul korraldatakse kolm kuni viis võistlust.

“Väga äge mäng!” teadis üks osalejaid öelda. Teine lisas, et tahaks seda kogu aeg mängida.

Kooli haridustehnoloog Mart Kimmel leidis, et kui õppureile kabe meeldib, ollakse õigel teel, sest see on üks vahva mõttemäng, mis arendab loogikat.