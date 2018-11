Galerii: Pärnuski musti tegusid teinud Leedu autovargad himustasid seda Hondat

Politseioperatsiooni käigus pidas politsei kinni Leedu kodakondsusega mehe, keda on alust kahtlustada sõidukivarguses Tartus ja sellele eelnenud neljas autovarguses Pärnus.

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman ütles, et kohe käivitati politseioperatsioon, tabamaks sündmuskohalt põgenenud kaht tumedates riietes ja nägu varjanud isikut. Kella 5.30 ajal märkas üks politseiekipaažidest Tartus Rebase tänaval Emajõe lähistel kaht jalgsi liikunud meest, keda oli alust seostada autovargustega.

Seni kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et samad isikud on seotud hiljuti Pärnus toime pandud sõidukivargustega.