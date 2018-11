Kuninga kooli õpilased tutvusid välisriikide pärimusega

Tegu on algklassidele mõeldud projektiga ja kõige aktiivsemalt võtavad Kuninga koolis osa teise, kolmanda ja neljanda klassi õpilased. Nende eilne koolipäev möödus hoopis teistsuguselt kui muidu. Oma õpetajate asemel seisid klassi ees välismaalased, kes koduriigi kultuuri ja pärimust tutvustasid. Näiteks prantslaste tunnis olid justkui varased jõulud, sest nad olid kaasa toonud kingipakke, millest õpilased leidsid Prantsusmaaga seotud esemeid.

Lähetused projekti partnerriikidesse toimuvad vaid õpetajatele, sest algklassi juntsud on veidi liiga noored, et vanemateta reisida. “Neil tekiks koduigatsus,” kommenteeris projektijuht Liis Raal-Virks. “Meil on õpiprogrammid igas projektiriigis, kus alati kaasame õpilasi,” tutvustas käimasolevat projekti peakoordinaator, prantslane Delphine Smagghe.