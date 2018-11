Ansambel Era taasühineb üheks õhtuks

1975. aastal sündinud bänd Era oli Pärnumaal tuntud tantsumuusikaansambel. “Esimest korda lavale minnes meil nime polnud, aga kuna olime Ares esinemas, siis tuli mõte kellelgi, et Are on tagurpidi Era,” rääkis ansambel Era üks asutajaid, klahvpillimängija Ants Tugedam. Proovi tehti esialgu garaažis. Hiljem koliti Välivere klubi ruumidesse.