Noorte omaalgatuslike projektide edu selgitab Facebooki laikide arv

Oktoobri viimasel päeval avanes Eesti noortel võimalus osa võtta välkkonkursist Inspiratsioonipuhang, kuhu noortelt oodati omaalgatuslikke ideid, kuidas muuta kogukonnas eakaaslaste elu paremaks.

Pärnu noorte vabaajakeskuse noored soovivad tabada kaks kärbest ühe hoobiga, millest üks täidab noorte viimase aasta suure unistuse ja teine teeb kummarduse neid toetavatele noorsootöötajatele.

Projekti üks eestvedajaid on keskuse vabatahtlik Triini Viks. “Väga suur probleem ühiskonnas on kindlasti see, et nutiseadmed vallutavad meie elu, lausa nii palju, et üksteise kõrval olles suheldakse ikka telefoni teel. Just see andiski meile inspiratsiooni midagi nii enda kui ka teiste heaoluks korda saata,” selgitas ta.

“Sündis idee tuua noortekeskusesse tagasi lauatennise laud. Mäng oli noorte seas kunagi väga populaarne, kuid praegu ei ole enam võimalust seda mängida. Soovime soetada noortekeskusesse lauatennisekomplekti koos tarvikutega ja kuna tuleb noorsootöönädal, mis on pühendatud noorsootööle ja valdkonna töötajatele kõikjal Eestis, otsustasime, et teeme just selle puhul turniiri, kus kuulutame välja parimad lauatennisemängijad,” lausus Viks.

Noorte vabaajakeskuse juhataja Annely Reile tunnistas, et sel õppeaastal on noorte omaalgatus teinud keskustes hüppelise tõusu ja noored genereerivad väga ägedaid ja lennukaid ideid.

“Võta ainult kinni ja toeta elluviimisel! Oleme noorsootöötajatega tõeliselt uhked, et meie noored julgevad ette võtta suuri ülesandeid ja korraldavad kogukonnale tegevust ja üritusi, millel on positiivne mõju. Väga tore on ka see, et noored on iga päevaga noorsootöö olemusest, mõjust ja võimalustest teadlikumad ning ootavad väga noorsootöönädalat,” rääkis Reile.

Suvepealinna teine võistleja on Raeküla Vanakooli keskus.

“Tähistasime sellel aastal kümnendat aastapäeva ja esialgu kirjutasime fondile soovist korraldada noortele sünnipäevanädal. Sel aastal saime valmis ruumi, kus noored saavad aega veeta ja eri toimingutest osa võtta. Varem ei ole noortekas seadmeid olnud, kuid noorte soov rohkem teada saada video- ja pilditöötlusest pani meid arutlema, mida täpsemalt selleks vajame. Tänu Swedbankile saime selle aasta kevadel kolm arvutit,” kõneles Vanakooli keskuse noortekeskuse noorsootöötaja Ester Kose.

Kose teatel soovib keskus saada projektikonkursil toetust, soetamaks kuvareid, klaviatuure, hiiri, arvutilaudu, projektori ja mängukonsooli. Projektori hankimine võimaldab korraldada filmiõhtuid ja raalis saaksid koolitöid teha need lapsedki, kellel kodus seadet pole. Arvutid aitaksid oskusi omandada ja osaleda interaktiivsetes töötubades. Uuenenud ja täiustatud raalid võimaldavad noortekeskuse ruumes korraldada edaspidi vanemaealistele arvutiõpet.

Ühtlasi kutsub keskus külla eri eluvaldkondade inimesi, kes saaksid noorsootöönädalal lapsi-teismelisi inspireerida ja korraldada kursust, kus noored õpiksid videotöötlust.

Projektikonkursi idee vormistasid noortekeskuse aktiivi liikmed Kaari Pulst ja Cätlin Sutt, kes nooremate arvamusi kuulda võttes kaardistasid kõik soovid ja vajadused ning vormistasid konkursi tarbeks.

Noorte projekte saab toetada 16. novembril kella 17ni, laikides Nopi Üles Facebooki lehel ideed. Enim hääli kogunud projekt saabki toetuse ja noorte kavandist saab tubli tegu kogukonnale.