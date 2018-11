Kalev Kaljuste: Meie oleme kogukond

Mida me siis muutsime? Seda oskan kõige paremini iseloomustada omavalitsuste baasil, kus olen olnud või olen praegu tegev. Tootsi kogukond on mulle olnud lähedane juba viimased paarkümmend aastat. Haldusreformi muutus oli see, et tootsikad said osaks suurest omavalitsusest nimega Põhja-Pärnumaa vald. Tootsikaid on volikogus kaks, kellest üks toimetab opositsioonis ja teine koalitsioonis ehk koostöö omavahel missugune? Eelarve suurus, mille üle Tootsi kogukond (umbes 800 inimest) varem ise kokku leppis, kui veel oma vald toimis, oli 2017. aastal ligemale 1,2 miljonit ja põhitegevustulem lihikaudu 140 000 eurot, mida väikevald sai iga aasta kasutada eri investeeringuteks.