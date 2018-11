Sel suvel kuuldu-kogetu soomlastest teretuttavatelt aga toidab minus kahtlust, et lähiaastatel ootab Pärnut ees põhjanaabritest külaliste ja pikemalt peatujate arvu vähenemine. Asi on selles, et soomlased on avastanud Läti ja seda sõna otseses mõttes. Kuni Pärnus oli odav ja mõnus, ei mõelnud keskmine soomlane sageli sellele, mis on Pärnu taga. Vaid trenditeadlikumad muusika- ja spordigurmaanid panid kokku väiksemaid reisiseltskondi, et käia päevaga ära Riias kuulamas mõnd tippkontserti või jälgimas maailma tasemel spordimatši.