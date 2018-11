Esmalt: kuidas selgitada lehelugejale, kes või mis on Sibyl Vane?

Leesment: Kõige halvem on see, kui kunstnik hakkab iseenda loomingut kirjeldama, sest inimesed hindavad end valesti. Kui vaatad bändide kirjeldusi ja enda iseloomustusi, öeldakse tihti: “Me teeme erinäolist rokkmuusikat.” Võime ju öelda, et meil on kiired lood, kuid keegi tajub, et need on hoopis aeglased. Võime nimetada eeskujud, ent inimesed ei pruugi nende mõjutusi meie muusikas kuulda.