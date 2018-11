Üle veerandsaja aasta Pärnumaa sporti edendanud Kustasson lahkub spordiliidu juhatuse esimehe Kaie Toobali sõnutsi omal soovil. “Tal oli hiljuti 70 aasta juubel ja ta arvab, et ta on päris palju töötanud ja nüüd võiks elu pisut mõnusamalt võtta. Ta on selles organisatsioonis olnud algusest peale ja loonud seda süsteemi,” kinnitas juhatuse esimees.

Kustassoni kui spordiametniku teeneid on tunnustatud eri aegadel: aastatel 1980 ja 1981 ning 1983 ja 1984 võitis ta parima spordimetoodiku konkursi vastavalt Eestis ja NSV Liidus. Spordiliit Jõud nimetas spordijuhi 2008. aastal aasta tegijaks ja Eesti oümpiakomitee andis 2018. aastal talle organisatsiooni kõrgeima tunnustuse, teenetemärgi. Auhindu on Kustassonil mõistagi veel.

Kustassoni eestvedamisel on aastakümnete jooksul arendatud maakonna tali- ja suvemängude kontseptsiooni. Ta on aidanud käima lükata maapiirkonnas olulisi spordimänge.

“Nüüd otsime sellesse ametisse eelkõige sellist inimest, kes ise olnud või on praegugi spordiga seotud. Et ta saaks aru, mis on sporditegemine ja kuidas spordisüsteem Eesti riigis toimub,” täpsustas Toobal. “Teiseks on kandidaadil vaja otsustusjulgust ja entusiasmi, et viia ellu spordiliidu arengukava. Kindlasti peab ta olema väga hea suhtleja.”