Ümbruskonna kontrollimisel avastati tänaval seismas töötava mootoriga sõiduauto, mille juures ei olnud ühtegi inimest. Lähemal kontrollimisel ilmnes, et sõiduk oli lähedusest varastatud.

„Sedalaadi autovarguste metoodikaga kursis olevad politseinikud järeldasid hõlpsalt, et see auto oli jäetud ootama ärasõitu pärast seda, kui varastel on õnnestunud hõivata ka teine sõiduk,” seletas Siinmaa. „Põgenenud kahtlusaluste otsimise käigus nägi patrull mõnda aega hiljem varaste kirjeldusele vastavaid isikuid tänaval kõndimas. Politseid nähes hakkasid kaks meest koheselt joostes põgenema, patrullil õnnestus neist üks kinni pidada.”