Pärnumaa kaitseliitlase foto valiti Euroopa militaarpressi parimaks

Andreller on Kaitse Kodu! vabatahtliku kaasautori ja fotograafina tegutsenud juba pikka aega. Rahvusvahelise tunnustuse Kaitseliidu ajakirja panustamise eest pälvis ta siiski esimest korda.

“See on kindlasti suur au, mis annab mulle motivatsiooni edasi tegutseda ja rohkem pingutada,” ütles pildi autor Andreller. “Eriti magusaks teeb võidu muidugi tõik, et see tuli nii tugevas ja professionaalses konkurentsis.”