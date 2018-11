Viimastel nädalatel on Raeküla piirkonnas varastatud autosid ja sel nädalal süttis Lehola tänaval maja, mille puhul kahtlustatakse süütamist. Pärnu Postimees käis kohalikelt elanikelt küsimas, kas Raekülas on nende hinnangul turvaline elada.

Kõik küsitlenutest tundsid, et hoolimata möödunud nädalatel toimunust on selles linnaosas ikkagi ohutu elada. Kõlama jäi mõte, et mujalgi juhtub niisuguseid asju.