Šoti mägiveised katkestasid Pärnu–Ruhnu lennud

Ruhnu saarel vabalt jalutavad Šoti mägiveised on probleem olnud juba mitu aastat ja teema on leidnud meedias kajastamist varemgi, ent lennuliiklust pole seni katkestatud.

Ruhnu lennuvälja operaatori Anne Miksoni jutu järgi on probleem pikaaegne, aga nii hulluks pole olukord enne muutunud. „Need tarad, mis siia kunagi ehitati, loomi ju ei pea,” kinnitas ta. „Omanik pidi vist kuskil politsei- ja piirivalveametis töötama ega ole aasta jooksul kordagi Ruhnus käinud. No ei saa ikka nii, et tood loomad saarele ja siis ei tunne nende vastu enam huvi.”

Keskkonnaameti pressinõunik Sille Ader rääkis Meie Maale, et kuigi keskkonnaameti maahoolduse spetsialisti ülesanne pole tegelda kariloomade heaolu ja turvalisusega, on ta varem juhtinud loomaomaniku tähelepanu sellele, et tema loomad ei püsi aias. „Toona lubas omanik edaspidi loomi hoolikamalt hoida,” ütles Ader. „Loomaomanik vastutab selle eest, et tema loomad püsiksid aias. Loomade pidamise küsimuste, sealhulgas nende ohutuse tagamisega tegeleb Eestis veterinaar- ja toiduamet (VTA). Kui loomad on ohtlikus olukorras ja/või lennuliiklus on loomade tõttu takistatud, tuleks pöörduda loomaomaniku või VTA poole.”