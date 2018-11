Rääma kooli viiendikud tutvusid Riias teaduskeskusega ja tegid katseid looduskosmeetikaga

“Põhikooliastme õpilasel pole just lihtne sõita aktiivseks töönädalaks teise riiki, elada külalisperes ja suhelda inglise keeles. Aga kui see on põnev ja pere toetab, on raskused ja väike hirm eesseisva suhtes ületatavad,” rääkis Pärnu Rääma põhikooli projekti Eesti koordinaator Agita Keerd.