Raamatukogu täidab galeriid õllesildikunsti, lindude, lastejoonistuste ja õpilasfotodega

Esimese korruse galerii päralt on “Jõulud õllesiltidel”, mis esitleb pärnaka ja sildikoguja Meelis Jantsoni kollektsiooni. Jantson on hobiga tegelnud aastast 1998. Praegu kuulub kogusse 63 400 silti 165 riigist, sealhulgas 4800 kodumaistelt tootjatelt. “Näitus aga ei propageeri alkoholi tarvitamist. Pudelietiketid ja tootjate logod on kunstilised kujundatud trükised,” kinnitas autor.