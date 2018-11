Show-tantsija vaheldusrikas töö: vahel tuleb laval vitsutada viinereid ja mängida kurja isa

Paarkümmend aastat tagasi ei tundunud tantsimine poisslastele ehk niivõrd atraktiivne kui nüüd. Praegu on eri tantsustiile väga palju ja see on niisama palju meeste- kui naistemaailm. Kardogi on emale utsitamise eest väga tänulik. “Ei oskaks paremat tööd enam ette kujutadagi. Sellest on saanud minu kirg ja kui selle eest makstakse ka, siis mida veel tahta,” väljendas mees rahulolu tantsijatööga.