Koostöötamiskeskuste projekt võimaldab töötada Eesti eri kontorites

Koostööprojekti planeerimist alustati oktoobris. Eesmärk on võimaldada aktiivsetel, tihti reisivatel iduettevõtjatel ja kaugtöötajatel kasutada harjumuspäraseid ühiskontori teenuseid Eesti ülejäänud linnades. “See on üsna loogiline, et oleme soovijatele mitmes asukohas avatud,” seletas eksperimendiga liitunud Tehnopoli inkubaatori juht Martin Goroško.

Forwardspace’i kaasasutaja Oliver Sild seletas, et ettevõtmisega soovitakse näha, kui paljud ettevõtjad ja vabakutselised linnade vahel liiguvad ja töötavad. “Samuti loodame panna liikuma välisettevõtjaid, kes on Eestisse ettevõtte ja elu toonud ning muidu Tallinnast ega Tartust kaugemale ei satu,” lisas Sild.

Pärnus on Silla arvates IT-ettevõtjale ja vabakutselistele ideaalne töökeskkond, kus talvel on võimalik suurema kära ja segajateta tööle keskenduda. “Tänapäeval käib suurem osa tööst internetis ja üha rohkem väärtustatakse kompaktsemaid ja väga hea elukeskkonnaga linnu nagu Pärnu ja seda just tarkvaraarendajate ja IT-ettevõtjate seas,” teadis Sild öelda.

Eksperimendi käigus otsivad vabakontorid viise tihedamaks koostööks ja pakuvad välisriikide ettevõtjatele ja digitaalsetele nomaadidele šanssi näha eri keskusi ja proovida töötada eri paigus. “Eesti on niivõrd väike, et selline seotud ja teenuste võimaldamine klientidele on järgmine samm Eesti start-up-kogukonna arengus,” kommenteeris Goroško.