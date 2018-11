Annika Kuusik: Miks ma kooli tualettruumis suitsetasin?

Ühtäkki, kaheksandas klassis ei olnud ma mina ise. Võib-olla oli põhjus selles, et olnud täielikult isa tütar, kaotasin ta. Võib-olla see, et 13aastaselt pidin korraga olema täiskasvanu, muretsema sellepärast, kas homme saab süüa või ei. Võib-olla see, et minu elus ei olnud ühtegi iidolit peale narkomaanidest popstaaride. Võib-olla see, et tahtsin lihtsalt olla “lahe”.