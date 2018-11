Nädalast jäi kõlama: Kurjus pimeduses

Oli tõesti õnnelik juhus, et keset ööd ärganu märgatud palangule jõudsid jaole tuletõrjujad, kuri kikas piirdus vaid ühe majaga ja tuli ei levinud naaber­eluasemetele, kus inimesed pahaaimamatult ööund maitsesid.

Pimeduse varjus on Pärnus ennegi kõneainet andnud pahandusi korda saadetud. Meenutagem või kesklinnas kuuride süütamisi. Vaevalt Raekülagi juhtumi puhul süüdlasi kaugelt otsida tuleb. Ilmselt ikka omakandiinimesed, kes öösel ei malda magada. Kurjus pimeduses on seda tõsisem, et ohtu ei pruugi sattuda ainult maine vara, vaid inimeste elu ja tervis.