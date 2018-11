Pärnu ettevõte paneb koolituse heategevuslikule oksjonile 

“Minu siiras soov on toetada fondi tegemisi ja see koolituspäev on vähim, mida teha saan,” räägib Rannula. Põhjus, miks ta seda oluliseks peab, peitub selles, et tema täditütre võitlus nahavähiga lõppes kahjuks kurvalt. Sel ajal kui riik saatis ta koju surema, tuli vähiravifond “Kingitud elu” hindamatu toetusega neile appi. “See andis talle ja kogu meie perele lõpuni lootust, et täditütar saab veeta kaheaastase pojaga rohkem aega. Tema kolm viimast elukuud olid hindamatud kõigile meile.”