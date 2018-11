Külastus "noortekeskusesse": värvikas elu Pärnu bussijaamas

“Kas te teate, mida teie lapsed teevad Pärnu bussijaamas? Kindlalt alla 15aastased suitsetavad, hauguvad vanematele vastu. Üks tädike läks juurde ja küsis, kas teil midagi muud pole siin teha kui ropendada ja suitsetada. Üks tatikas ütles, et aura ära, vana lehm. Teine lajatas: mine v***u.”

Eelnev on väljavõte sotsiaalmeedia postitusest, mille autor soovib tähelepanu juhtida noorte tegevusele bussijaamas. Kambad on sealgi endale mõnusa kohtumiskoha leidnud, mis linnaelanikele pole meeltmööda. Jaam on kujunenud baasiks, kus korraldatakse pahandusi.