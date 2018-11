Uudseveinipidu on Prantsusmaa komme, millega tähistatakse saagikorje hooaja lõppu ja õnnistatakse uus hooaja esimese valminud veiniga. Maitstakse head ja paremat, mida kohalik loodus ja meistrite käed on loonud. Siidritalus toimus üritus esimest korda, kusjuures see oli üks suuremaid, mis nende majas üldse korraldatud.